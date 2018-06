WEBDEVELOPER

WEISE&STARK - Kreativagentur für Entwicklung und messbares Marketing

So sind wir!

Wir, das ist WEISE&STARK, eine Kreativagentur aus Esslingen am Neckar. Wir arbeiten voller Elan daran, Visionen Realität werden zu lassen und unterstützen Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer Ideen mit Kreativität und Know-how.

Erfolgsorientiert und fokussiert planen, konzipieren, designen und entwickeln wir zeitgerechte sowie benutzerfreundliche Webanwendungen genauso wie Dialog-Marketing-Kampagnen. Dabei haben wir nur ein Ziel vor Augen, die besten Ergebnisse zu erreichen!

Das WEISE&STARK-Team besteht aus über 17 kreativen Köpfen, die sich voller Herzblut und Leidenschaft ihrer Arbeit widmen. Alles Denker und Macher, die Herausforderungen lieben, ob im Bereich Webentwicklung, Design, Marketing oder Projektmanagement. Gemeinsam streben wir nach dem Außergewöhnlichen und schwimmen auch gerne mal gegen den Strom. Bedürfnisorientiert und mit viel Engagement setzen wir unsere Projekte detailgenau um, Kompromisse sind dabei keine Option für uns.

Das bist du!

Webentwicklung ist dein Leben und du behältst stets einen kühlen Kopf? Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung beispielsweise im Bereich Informatik? Du bist im hohen Maße kreativ und in dir ist zudem ein hoher Code-Qualitätsanspruch verankert? Fehlt es dir außerdem nicht an außergewöhnlichen Ideen und gutem Gespür für digitale Trends und Technologien? Du hast Bock darauf, an spannenden Projekten mitzuwirken, deinen kreativen Freiraum auszuleben und auch mal gemeinsames After Work zu genießen? Dann bist du unser Mann / unsere Frau!

Das hast du drauf!

Die Erstellung von crossmedialen und digitalen Kampagnen fällt dir in den Schoß

PHP, HTML, HTML5, CSS, SCSS, Javascript, Angular.JS, Node.JS, Symfony sowie Angular 2 sind wie deine Muttersprache

Du lebst für das Konzipieren und Umsetzen von Webanwendungen

Du bist fit im Konzipieren und Entwickeln von komplexen Schnittstellen, Logiken oder Algorithmen.

Du hast dich bereits in Multimedia Agenturen ausgetobt und einiges an Berufserfahrung gesammelt.

Über deine aussagekräftige Bewerbung inkl. deiner Gehaltsvorstellung und frühstmöglichem Eintrittstermin per E-Mail freut sich Herr Marc-Philip Hieber.

E-Mail: marc@weiseundstark.de